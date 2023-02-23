Stratos Svarnas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Svarnas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stratos Svarnas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stratos Svarnas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stratos Svarnas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Svarnas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stratos Svarnas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stratos Svarnas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stratos Svarnas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stratos Svarnas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stratos Svarnas 11 Kasım 1997 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στράτος Σβάρνας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stratos Svarnas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Stratos Svarnas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stratos Svarnas'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stratos Svarnas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stratos Svarnas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stratos Svarnas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stratos Svarnas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

21 Temmuz 2016 yılında AO Xanthi

16 Ağustos 2018 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2022 yılında Rakow

30 Haziran 2023 yılında AEK Atina

Stratos Svarnas kimdir

Stratos Svarnas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stratos Svarnas şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Stratos Svarnas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Stratos Svarnas nereli

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