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Stratosfer ne demek, TDK'ya göre Stratosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stratosfer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stratosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stratosfer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stratosfer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stratosfer ne demek, TDK'ya göre Stratosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stratosfer ne demek? Stratosfer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stratosfer kelimesi. Peki stratosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stratosfer nedir, stratosfer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STRATOSFER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stratosfer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stratosfer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stratosfer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kat yuvarı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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