Streli Mamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Streli Mamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Streli Mamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Streli Mamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Streli Mamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Streli Mamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Streli Mamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Streli Mamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Streli Mamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Streli Mamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Streli Mamba 17 Haziran 1994 tarihinde Göppingen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Strely Mamba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Streli Mamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Streli Mamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Streli Mamba'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Streli Mamba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/strelymamba/

Streli Mamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Streli Mamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Streli Mamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Streli Mamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ebersbach Jgd.

1 Temmuz 2006 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Ebersbach Jgd.

1 Temmuz 2009 yılında Eislingen U17

1 Ocak 2010 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2011 yılında K'lautern U19

1 Ağustos 2012 yılında FC 08 Homburg

4 Ocak 2013 yılında 1.Göppinger SV

1 Ocak 2014 yılında TSV Grunbach

1 Temmuz 2014 yılında SGV Freiberg

1 Temmuz 2015 yılında Sandhausen II

29 Temmuz 2016 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2019 yılında Paderborn

19 Ocak 2021 yılında Kairat Almaty

1 Temmuz 2021 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2022 yılında Kairat Almaty

21 Ağustos 2022 yılında DL Pro

Streli Mamba kimdir

Streli Mamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Streli Mamba şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FTSV Kuchen (2001-2004), SV Ebersbach (2004-2006), VfB Stuttgart (2006-2008), SV Ebersbach (2008-2009), 1.FC Eislingen (2009-12/2009), Karlsruher SC (1/2010-2010), VfB Stuttgart (2010-2011), 1.FC Kaiserslautern (2011-2012)

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Streli Mamba nereli

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