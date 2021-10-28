Streptokok ne demek, TDK'ya göre Streptokok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Streptokok ne demek? Streptokok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi streptokok kelimesi. Peki streptokok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre streptokok nedir, streptokok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STREPTOKOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Streptokok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Streptokok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre streptokok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıvı ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok

