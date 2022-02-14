"Striptiz kıyafeti gibi" diyerek eleştirdi, benzerini giydi! Seren Serengil'in sahne kostümüne gelen yorumlara verdiği yanıt Gülşen'i çıldırtacak! Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda daha önce eleştirdiği Gülşen'in giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla alakalı açıklama yapan Serengil'in sözleri ünlü şarkıcı Gülşen'i kızdıracak.

1 7 Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan 50 yaşındaki Seren Serengil, davette basın mensuplarıyla sohbet ederken birkaç gün önce sahnede giydiği elbise ve "Gülşen'i taklit ediyor." söylentilerine yanıt verdi.