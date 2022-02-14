"Striptiz kıyafeti gibi" diyerek eleştirdi, benzerini giydi! Seren Serengil'in sahne kostümüne gelen yorumlara verdiği yanıt Gülşen'i çıldırtacak!
"Striptiz kıyafeti gibi" diyerek eleştirdi, benzerini giydi! Seren Serengil'in sahne kostümüne gelen yorumlara verdiği yanıt Gülşen'i çıldırtacak!
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda daha önce eleştirdiği Gülşen'in giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla alakalı açıklama yapan Serengil'in sözleri ünlü şarkıcı Gülşen'i kızdıracak.