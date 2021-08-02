Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 35 ilde 130 orman yangını kontrol altına alınırken Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta ilçelerinde süren yangınlara karşı sosyal medyada yapılan yardım paylaşımları üzerine bu kez de #StrongTürkiye etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu kapsamda Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

STRONG TÜRKİYE NE DEMEK, NEDİR? ANLAMI NE?

Twitter'da gündem olan #StrongTürkiye etiketinin anlamı " Güçlü Türkiye" demektir. Bu etiket altında 350 binden fazla paylaşım yapıldı.