Mücahid isminin anlamı nedir, Mücahid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İnalcık isminin anlamı nedir, İnalcık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Kurum, Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki son durumu açıkladı! İşte yıkılacak yer sayısıDomaniç isminin anlamı nedir, Domaniç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Efrahim isminin anlamı nedir, Efrahim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?Beyaz Tv Yorumcusu Bilal Özcan: 'Biz 15 Temmuz'da Yardım İstemedik, Yardım İsterseniz İtibarımız Kötü Olur'
İstanbul34 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?

Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?

Sosyal medya platformu Twittter'da #StrongTürkiye etiketi ile 360 binden fazla paylaşım yapıldı. Bunun üzerine Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 35 ilde 130 orman yangını kontrol altına alınırken Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta ilçelerinde süren yangınlara karşı sosyal medyada yapılan yardım paylaşımları üzerine bu kez de #StrongTürkiye etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu kapsamda Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar... 

STRONG TÜRKİYE NE DEMEK, NEDİR? ANLAMI NE?

Twitter'da gündem olan #StrongTürkiye etiketinin anlamı " Güçlü Türkiye" demektir. Bu etiket altında 350 binden fazla paylaşım yapıldı. 

Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT