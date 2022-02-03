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Strüktüralizm ne demek, TDK'ya göre Strüktüralizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Strüktüralizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Strüktüralizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Strüktüralizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Strüktüralizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Strüktüralizm ne demek, TDK'ya göre Strüktüralizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Strüktüralizm ne demek? Strüktüralizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi strüktüralizm kelimesi. Peki strüktüralizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre strüktüralizm nedir, strüktüralizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STRÜKTÜRALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Strüktüralizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Strüktüralizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre strüktüralizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapısalcılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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