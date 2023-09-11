STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, yapı denetim firmalarının temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, yapı denetim firmalarının temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından sanayi yatırımlarında inşa faaliyetlerinin önünü açmak için, yapı denetim firmaları ile istişare toplantısı düzenlendi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe ve yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı.

Başkan Zeki Özdemir Demirağ OSB'nin önemi üzerinde durarak "Demirağ ile ilgili bazı sıkıntılar gündeme gelmişti. Demirağ'ı çok önemsiyoruz, hepimize bu konuda görev düşüyor. İki yıl gibi kısa bir sürede yüzde 80 gibi bir doluluğa ulaşmış bölge biliyorsunuz, Türkiye'de tek. Gerek hemşerilerimiz gerekse dışarıdan gelen büyük yatırımcılar sanayi tesisi kurmak için buralara geldiler. Bu sebepten dolayı bizlerde onları hızla üretime nasıl geçiririz, ihracata nasıl katkıda bulunuruz, öngörülen istihdamları nasıl sağlarız onun derdine düşüyoruz. Yapı denetim firmaları da dâhil olmak üzere hepimiz bu işin birer parçasıyız. Başta çevre ve şehircilik il müdürümüz ve OSB müdürümüz olmak üzere bu dertlerinizi dinlemek, sizin önerilerinizi bizim taleplerimizi bir araya getirerek nasıl çözüm oluştururuz maksadıyla sizlerle bir araya gelmek istedik" ifadelerini kullandı.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin parsel durumu ve tahsisleri hakkında bilgiler veren OSB Müdürü Mustafa Beştepe, yapı denetim için geçerli süreleri yönetmelik çerçevesinde anlattı. İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Doğan, Demirağ'ın önemine değinerek toplantıda alınan notları bakanlığa ileteceğini söyledi.

STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

STSO Başkanı Özdemir: "Hepimiz bu işin birer parçasıyız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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