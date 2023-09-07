STSO Yönetim Kurulu günden toplantısı gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere Yıldızeli ilçesinde toplandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
STSO Yönetim Kurulu günden toplantısı gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere Yıldızeli ilçesinde toplandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Toplantılarını belirli aralıklarla ilçelerde yapma kararının ardından, STSO Yönetim Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere Yıldızeli ilçesinde toplandı.

STSO Yönetimi ilk olarak Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından esnaf ziyareti ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, "Yönetim Kurulu toplantısını Yıldızeli ilçemizde yaptığınız için Başkanımız Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Toplantının ilçemizde yapılması, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yıldızeli'ne verdiği değerin göstergesidir. İlçemizde bulunan tarihi Pamukpınar okulunun Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bünyesine katılmasını ve orada Tarım Teknolojileri Fakültesinin kurulmasını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı Yıldızeli'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yönetim Kurulu toplantısının ilçemizde yapılması büyük önem arz etmektedir. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından, esnaf ziyaretine geçildi. Başkan Zeki Özdemir, Yıldızeli'nde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarın sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı.

Yıldızeli Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına STSO Başkanı Zeki Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından Yıldızeli İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, STSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yıldızeli esnaf ve tüccarını temsilen; Ümit Zoroğlu ve Sinan Atmaca katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Özdemir, "İlçelerimiz Büyüyecek Sivas Güçlenecek idealimizle, tüm ilçelerimizin cazibe merkezi çerçevesinde alınması çalışmalarımız devam ediyor. 4 Eylül kutlamaları için ilimize gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Toplum Buluşması programında, ekonomik gelişmeyi Sivas'ın tüm ilçeleriyle beraber bir bütün halinde sağlamayı hedeflediğimizi belirterek, şehrimizi sadece bir noktadan değil, tamamını geliştirmek arzusu içerisinde olduğumuzu ifade ettim. Sivas'taki tüm OSB'lerin cazibe merkezi çerçevesinde alınmasını içeren dosyayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim ettim. Yıldızeli ilçemizde üretim yapan, ticaret yapan esnafımızla, tüccarımızla bir araya gelip ilçenin ekonomisinin gelişmesi için istişare toplantıları gerçekleştirmeyi düşündük. Her ilçemizde belirli aralıklarla bunu hayata geçirerek şehrimize, dolayısıyla ilçelerimize katkı sunmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıldızeli programının sonunda, toplantıya katılan heyet tarihi Pamukpınar okulunda incelemelerde bulundu.

STSO Yönetim Kurulu günden toplantısı gerçekleştirdi

STSO Yönetim Kurulu günden toplantısı gerçekleştirdi

STSO Yönetim Kurulu günden toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Balıkçı tezgahının bu sezonki starı ’hamsi’
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
2. el otoda fiyatlar düştü, satışlar artmadı
Son Haberler
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Sıcak havayı gören oraya koştu
Sıcak havayı gören oraya koştu
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Köyde üretiyor, siparişlere yetişemiyor
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Denizli Büyükşehirden üreticilere bir destek daha
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Otomobilin tavanını desteklemek için tahta kullanmışlar
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Bursa Textile Show sektörün ihracatına güç kattı
Avrupa’da kadınlar erkeklere göre daha fazla ’yalnız’ hissediyor
Avrupa’da kadınlar erkeklere göre daha fazla ’yalnız’ hissediyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!