Stuart Bannigan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stuart Bannigan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stuart Bannigan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stuart Bannigan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stuart Bannigan 17 Eylül 1992 tarihinde Bishopbriggs şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stuart Bannigan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Stuart Bannigan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Stuart Bannigan'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stuart Bannigan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stuart Bannigan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stuart Bannigan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stuart Bannigan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Partick Thistle

1 Kasım 2010 yılında Ayr United

1 Mayıs 2011 yılında Partick Thistle

Stuart Bannigan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stuart Bannigan şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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