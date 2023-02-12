Stuart Mckenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stuart Mckenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stuart Mckenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stuart Mckenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stuart Mckenzie 6 Ocak 1988 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stuart Mckenzie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stuart Mckenzie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Peterhead FC futbol takımında oynamaktadır. Peterhead FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stuart Mckenzie'nin Peterhead FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stuart Mckenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stuart Mckenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stuart Mckenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stuart Mckenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Montrose

1 Temmuz 2008 yılında Cove Rangers FC

1 Temmuz 2013 yılında Montrose

1 Temmuz 2015 yılında Cove Rangers FC

28 Ocak 2023 yılında Peterhead FC

Stuart Mckenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stuart Mckenzie şuan Peterhead FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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