Stuart Mckinstry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stuart Mckinstry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stuart Mckinstry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stuart Mckinstry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stuart Mckinstry 18 Eylül 2002 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stuart Adamson McKinstry şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stuart Mckinstry Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Stuart Mckinstry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stuart Mckinstry'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stuart Mckinstry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stuartmckinstry/

Stuart Mckinstry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stuart Mckinstry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stuart Mckinstry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stuart Mckinstry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell U18

1 Temmuz 2019 yılında Leeds U18

1 Temmuz 2020 yılında Leeds U21

17 Ağu 2022 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2023 yılında Leeds U21

Stuart Mckinstry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stuart Mckinstry şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Motherwell FC (11/2012-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.