TGRT Haber'de her hafta Pazar ve Pazartesi günleri saat 23.00'te yayınlanan Stüdyoda Futbol'da Pezek Ozan ve Oğuz Altay'ın olmadığı görüldü. Peki Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

STÜDYODA FUTBOL PROGRAMININ YORUMCULARI PEZEK OZAN VE OĞUZ ALTAY NEDEN YOK? 12 NİSAN PAZARTESİ

TGRT Haber'de her hafta Pazar ve Pazartesi günleri saat 23.00'te yayınlanan Stüdyoda Futbol programının moderatörü Sabri Uganda yaptığı açıklamada "Seyircilerimiz iki arkadaşımızı soruyorlar. Arkadaşlarımız hasta falan değil bu iki arkadaşımız sadece bu hafta bizimle değil ileriki haftalarda bizimle beraber olacaklar" dedi.