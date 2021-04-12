Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiEski Manken Deniz Erhan Murathanoğlu yaşamını yitirdi!Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan PazartesiDeniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü?12 Nisan 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burak Sergen koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Burak Sergen koronavirüse yakalandı6 şehir için kırmızı alarm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladıAşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi

Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi

TGRT Haber'de Sabri Ugan’ın Moderatörlüğünde her Pazar ve Pazartesi saat 23.00’te ekrana gelen Stüdyoda Futbol'da Pezek Ozan ve Oğuz Altay'ın olmadığı görüldü. Peki Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi İşte detaylar...

Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi

TGRT Haber'de her hafta Pazar ve Pazartesi günleri saat 23.00'te yayınlanan Stüdyoda Futbol'da Pezek Ozan ve Oğuz Altay'ın olmadığı görüldü. Peki Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

STÜDYODA FUTBOL PROGRAMININ YORUMCULARI PEZEK OZAN VE OĞUZ ALTAY NEDEN YOK? 12 NİSAN PAZARTESİ

TGRT Haber'de her hafta Pazar ve Pazartesi günleri saat 23.00'te yayınlanan Stüdyoda Futbol programının moderatörü Sabri Uganda yaptığı açıklamada "Seyircilerimiz iki arkadaşımızı soruyorlar. Arkadaşlarımız hasta falan değil bu iki arkadaşımız sadece bu hafta bizimle değil ileriki haftalarda bizimle beraber olacaklar" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT