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Stüdyoda gergin anlar! Mete Yarar'dan, Bedri Baykam'a tokat gibi cevap

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'ın, CNN Türk ekranlarında suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylediklerine sarılan ressam Bedri Baykam'a verdiği ağır cevap twitterda gündem oldu.

Stüdyoda gergin anlar! Mete Yarar'dan, Bedri Baykam'a tokat gibi cevap

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Suriye iddialarına sarılan Bedri Baykam'a Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan sert tepki geldi. Açıklamalar karşısında sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan Mete Yarar, Baykam'a verdiği yanıt twitterda TT oldu. Bedri Baykam, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Suriye iddialarının haklılığını iddia edince Yarar, bilmeden konuşulmaması, altı boş iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

 

"BEN BU MİLLETİ DEVLETİ SEVİYORUM"

CNN Türk ekranlarında Sedat Peker'in söylediklerine sarılan ressam Bedri Baykam'a Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan tarihi bir cevap geldi. Yarar, "CIA Türkiye'nin ne yaptığını bilmiyor. Ama Sedat Peker öyle bir konuşuyor ki, Joe Biden Sedat Peker üzerinden masada hesaplaşacak mı diyorsun. Bu söylediklerini tıpkı bir gazeteci gibi araştırırsınız nedir ne değilse. Ben bu milleti ve devleti seviyorum. Bugün söylediğim beni 5 sene sonra beni bağlayacak. Siz şöyle araştırmıyor musunuz. Irakta şii Türkmen var da Suriye de yok mu? Irak'ta şii Türkmenler'i korumak için gerekirse güç kullanırım diyen bu devlet. Suriye'dekileri öldürmek için El Nusra'yı mı kullanacak." diyerek tepki gösterdi.

Stüdyoda gergin anlar! Mete Yarardan, Bedri Baykama tokat gibi cevap

METE YARAR İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Mete Yarar'ın açıklamaları sosyal medya platformu twitterda gündem oldu. İşte kullanıcı paylaşımları;

Stüdyoda gergin anlar! Mete Yarardan, Bedri Baykama tokat gibi cevapStüdyoda gergin anlar! Mete Yarardan, Bedri Baykama tokat gibi cevapStüdyoda gergin anlar! Mete Yarardan, Bedri Baykama tokat gibi cevap

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