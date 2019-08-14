Sturridge'in ailesi İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in annesi ve menajeri olan amcası İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Birmingham kentinden kalkan uçakla saat 16.30'da İstanbul'a gelen Sturridge ailesi, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Sturridge ailesinin bugünü İstanbul'da geçirerek yarın gündüz saatlerinde Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

Daniel Sturridge'in menajeri, Trabzon'da kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek, annesi Grace Sturridge ise Trabzon'da şehir turu yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailenin havalimanından görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

DHA