Styopa Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Styopa Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Styopa Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Styopa Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Styopa Mkrtchyan 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ստեփան Մկրտչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Styopa Mkrtchyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&P Sports Agency yapmaktadır. Styopa Mkrtchyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Styopa Mkrtchyan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Styopa Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Styopa Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Styopa Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Styopa Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Ararat-Arm. II

1 Temmuz 2021 yılında Ararat-Armenia

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2022 yılında Ararat-Armenia

Styopa Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Styopa Mkrtchyan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Styopa Mkrtchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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