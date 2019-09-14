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 SU-35 İstanbul semalarında

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

 SU-35 İstanbul semalarında

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.

DHA

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