Su abonelerinin eski sayaçları ücretsiz değiştiriliyor

Kilis Belediyesi tarafından, su abonelerimizin kullanım ömrünü tamamlamış sayaçları ücretsiz değiştiriliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Kilis Belediyesine 35 bin adet kullanılmış su sayacı hibe edilmişti. Bu sayaçların yerine, yapılan ihale neticesinde, 11 bin adet yeni su sayacı alınarak, bu sayaçların vatandaşlara ücretsiz olarak verilmesi sağlandı.

Kilis'te 10 bini aşkın kullanım ömrünü tamamlamış su sayacı bulunduğu,bu sayaçlar ekipler tarafından ücretsiz olarak değiştirilerek böylece vatandaşların su tüketimlerinin daha sağlıklı bir şekilde ölçülmesi amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA