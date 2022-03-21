Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü görev tanımı nedir, Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü ne iş yapar, Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Tanımı;

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Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Maaşları

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.16

Meslek Adı :

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Su arıtma tesisinde bulunan ham su, havalandırma, kimyasal madde dozlama ve pompa üniteleri ile dozlama noktalarının, kompresör ve ekipmanların, filtre iyileştirme havuzunun, çöktürme havuzlarının, hava körüklerinin ve benzerlerinin işletimini yapan, tesis sahasında acil müdahalelerde bulunan ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Arıtma Tesisi İşletme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Tesis sahası içindeki ünitelerin işletimi ile ilgili, ham su ünitesinin işletimini yapmak, havalandırma ünitesinin işletimini yapmak, kimyasal madde dozlama ünitesinin işletimini yapmak, dozlama noktalarının işletimini yapmak, kompresör ve ekipmanların işletimini yapmak, pompa ünitelerinin işletimini yapmak, çöktürme havuzlarının işletimini yapmak, teknik galeri ve galeri sahalarının kontrolünü yapmak, filtrelerin işletimini yapmak, filtre iyileştirme havuzunun işletimini yapmak, filtre dengeleme havuzunun işletimini yapmak, hava körüklerinin işletimini yapmak, ünitelerin temizlenmesi için gerekli bakımları yapmak,

d) Tesis sahasında acil müdahalelerde bulunmak,

e) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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