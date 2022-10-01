Su Arıza Ekip Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Su Arıza Ekip Sorumlusu Tanımı;
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Su Arıza Ekip Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Arıza Ekip Sorumlusu Maaşları
Su Arıza Ekip Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Arıza Ekip Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Arıza Ekip Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7126.36
Meslek Adı :
Su Arıza Ekip Sorumlusu
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu :
İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu :
Su Ve Boru Tesisatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Su Arıza Ekip Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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