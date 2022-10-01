Su Arıza İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Arıza İşçisi görev tanımı nedir, Su Arıza İşçisi ne iş yapar, Su Arıza İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Arıza İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Arıza İşçisi Tanımı;

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Su Arıza İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Arıza İşçisi Maaşları

Su Arıza İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Arıza İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Arıza İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.14

Meslek Adı :

Su Arıza İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmeye bildirilmiş olan su, şebeke arızalarını tespit ederek en uygun malzeme ve yöntemleri kullanarak çevreye en az zarar ve en az maliyetle su arızasını tespit eden ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Arıza İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tamir ve arıza giderilecek bölgenin çevre güvenliğini sağlayarak çevreye mümkün olan en az rahatsızlığı sunmak,

b) Su arıza yerini tespit etmek,

c) Su arıza tamiri için gerekli olan malzemeleri temin etmek,

d) Kullanılacak malzemeleri (yiv ve kanal açmak vb.) takmadan önce kullanıma hazırlamak

e) En uygun yöntemleri ve malzemeleri kullanarak arızayı gidermek,

f) Su arızası giderildikten sonra boruların üzeri çarpma ve darbelerden korunması için yumuşak kum ve toprakla üzerini tamamen kapatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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