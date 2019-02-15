İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Manisa'da etkili olan sağanak sonrası su basan tarlaları sulak alan sanan göçmen balıkçıl kuşlar ava çıktı.

Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Manisa'da etkili olan sağanak sonrası su basan tarlaları sulak alan sanan göçmen balıkçıl kuşlar ava çıktı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası birçok ekili alan sular altında kaldı. Manisa Ovası'nın büyük bir bölümü su altında kalırken Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli ve Hacihaliller mahalleleri arasındaki kısımda göçmen balıkçıl kuşların su basan ovada avlanmaya çalıştıkları görüldü.

Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.