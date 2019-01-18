Su basan tarlada mahsur kalan şoför 36 saat sonra botla kurtarıldı

Adana'da etkili olan yağışların ardından su basan tarladaki kamyonunda 36 saat mahsur kalan sürücü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bir tarlaya kamyonuyla giden Mehmet Kaya, hasat edilen narenciyeleri yükletmek için aracını park etti. İşçileri bekleyen Kaya, kuvvetli sağanakla birlikte Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu su basan tarladaki kamyonunda mahsur kaldı.

Suların çekileceğini tahmin ederek bekleyen Kaya'nın aracı, yağmurun devam etmesi nedeniyle yan yatma tehlikesi geçirdi. Saatler sonra telefonla yardım isteyen şoförün yardımına AFAD Müdürlüğü ekipleri koştu. Akdam Mahallesi'ne gelen ekipler, su basan tarlada botla ilerleyerek 36 saattir aracında mahsur kalan Mehmet Kaya'yı kurtardı.

Kaynak: İHA