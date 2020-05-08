İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.

Pamukova'da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı. Vatandaşın üzerine "Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek" yazdığı maske, ilgi odağı oldu. Pamukova Belediyesi'nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT