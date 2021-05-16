Su Bilimleri ve Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2132.33

Meslek Adı : Su Bilimleri ve Mühendisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

eslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Su kaynaklarını ekosistem temelli yaklaşımla koruyan ve yöneten, akuakültür, su canlıları sağlığı, işleme teknolojisi, sucul ekoloji ve sucul biyoteknoloji alanlarında çalışan kişidi

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Bilimleri ve Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kaynaklarını ekosistem temelli yaklaşımlarla korumak ve yönetmek.

b) Su Kütlelerinin iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

c) Hassas Su Kütlelerinin belirlenmesinde ve Özel Hüküm çalışmalarında görev yapmak,

d) Su ürünleri üretim tesisleri için projeler geliştirmek, yeni türlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak.

e) Su canlılarının türe özgü üreme ve ekolojileri ile ilgili çalışmalar yapmak, av yasaklarının belirlenmesinde görüş bildirmek,

f) İçme ve Yüzme sularında insan sağlığını tehdit eden başta toksik algler olmak üzere zararlı su canlılarının artışını takip etmek, yetkili kurumlar ile işbirliği yapmak.

g) Sularda biyoçeşitliliğin korunması üzerinde çalışmalar yapmak,

ğ) Su ürünlerinin doğal ve yapay yemlerle beslenmeleri için çalışmalar yapmak,

h) Su ürünlerinin çeşitli hastalıklara karşı korunması ve tedavisi konularında çalışmak,

ı) Su ürünlerinin avlanma teknikleri üzerinde çalışmak, sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

i) Su Ürünleri İşleme Teknolojisi kapsamında yeni endüstriyel ürünler geliştirerek, besin değeri yüksek yeni ürünleri sektöre kazandırmak.

j) Su Ürünleri kalitesi ve Hijyeni konularında çalışmalar yapmak, tüketicileri aydınlatmak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Su Bilimleri ve Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri mesleği için “3256.03” kod olarak kullanılır iken Ağaç Emprenye İşçisi mesleği için “7521.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Su Bilimleri ve Mühendisi Meslek Kodu “2132.33” olarak belirlenmiştir.

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