ATV ekranlarında cumartesi ekranları yayınlanarak izleyiciyi televizyon karşısına kilitleyen dizi kardeşlerim büyük bir ilgi görüyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da oldukça seviliyor. Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Merak edilen tüm bu soruların cevabına haberimizde yer verdik...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 2004'te İstanbul'da doğan Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başladı. Şimdiye kadar birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, bir süre çocuk rollerinde oynadı. 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırarak büyük beğeni toplayan Coşkun, şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adından söz ettiriyor.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kırmızı Oda :(Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

D@bbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)