Su doldurmaya gittiler! 1800 TL ceza ödeyip geri döndüler

Bursa'da su doldurmaya maskesiz giden 2 kişi, yunus ekiplerinin denetimine yakalanınca sokağa maskesiz çıkma yasağına uymadıklarından dolayı toplam bin 800 TL idari para cezası kesti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maskesiz olarak elektrikli bisikletleriyle su doldurmaya giden Abdullah A. ve Ebu A. isimli iki kişi, yolda yunus ekiplerinin denetimine yakalandı. Maskelerini evde unuttuklarını söyleyen gençlere inanmayan ekipler, toplam bin 800 TL idari para cezası kesti.

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