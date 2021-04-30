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  3. Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycan vatandaşlarınca Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde yaptırılan 3 cami ve 3 su kuyusunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Merkezi Avrupa'da olan ve Türk vatandaşların kurduğu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde yaptırılan cami ve su kuyularının açılışında yüzlerce aileye yardım kolileri dağıtıldı, çocuklara hediyeler verildi. Ugandalı çocuklar, caminin içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Duanın ardından camilerin açılışları tekbir, dua, salavat ve zılgıtlar eşliğinde yapıldı. Help Yetim Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, inşaatları biten Rahman 2, Hz. Fatma ve Abdulmajit Ota camilerini yöre halkının katılımıyla ibadete açtıklarını söyledi.

UGANDA'DA YARDIM ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Kur'an ayı olan ramazanda, içinde Kuran'ın öğretileceği camileri açmanın sevincini köylülerle yaşadıklarını anlatan Ataş, Afrika'nın en yoksul ve yardıma en çok muhtaç ülkelerinden biri olan Uganda'da yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Afrika'daki muhtaç ailelere yardımların yanında kalıcı projelere de imza attıklarını anlatan Ataş, cami inşa ettiklerini, su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Bu arada, Uganda'da 11 yeni su kuyusu ile iki yeni caminin yapılması için ilk kazmalar vuruldu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

Su hasreti son buldu! Hayırseverler Uganda'da 3 su kuyusu yaptırdı

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