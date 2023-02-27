Su Hyeok Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Su Hyeok Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Su Hyeok Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Su Hyeok Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Su Hyeok Jo 18 Mart 1987 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조수혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Su Hyeok Jo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Jokisic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 21 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. Su Hyeok Jo'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Su Hyeok Jo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josuhuk1

http://www.instagram.com/josuhuk1/

Su Hyeok Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Su Hyeok Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Su Hyeok Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Su Hyeok Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2006 yılında Konkuk Uni

1 Ocak 2009 yılında FC Seoul

16 Ocak 2013 yılında Incheon Utd.

21 Aralık 2016 yılında Ulsan Hyundai

Su Hyeok Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Su Hyeok Jo şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Su Hyeok Jo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Dongmyeong Elementary School (서울동명초등학교, 1994-1999),Dongbuk Middle School (동북중학교, 2000-2002),Janghoon High School (장훈고등학교, 2003-2005),Konkuk University (건국대학교, 2006-2008)

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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