Yaşamımızın temel kaynağı olan su içmek şu anda zayıflama konusunda da bize oldukça yardımcı olmaktadır. Diyet programlarının vazgeçilmez en önemli kaynağı su tüketimidir. Peki Su içmek zayıflatır mı? Günde 3 Litre su zayıflatır mı?

Su İçmenin Yararları

Yaşantımızı devam ettirebilmek için suya oldukça ihtiyacımız vardır. Kaslarımızın %70 gibi bir oranını su oluşturmaktadır. Su içmek sindirimden boşaltıma birçok ihtiyacımızın giderilmesini sağlar. Vücudumuzdan oluşan toksinlerin, ödemlerin atılmasında su içmenin oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Kaslarımızın yanı sıra beynimizin ve kanımızın da büyük bir kısmını su oluşturmaktadır.

Yediğimiz besinler zaman zaman bizlerde şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunların ortadan kalkması için uzmanların çoğu günde en az 2 litre su içimini önermektedir.

Yaşadığımız yerde bulunan hava şartları, sıcaklık ya da soğuk hava cildimizin yağlanmasına ya da kurumasına yol açmaktadır ancak düzenli su tüketimi bu sorunlarında önüne geçmektedir. Hücre yenilenmesine yardımcı olarak cildimizin daha güzel ve pürüzsüz bir hale gelmesine yardımcı olur.

Kaslarımızın içerisinde bulunan su oranı nedeniyle eklemlerin kuvvetlenmesi ve kemiklerin güçlenmesi içinde düzenli su tüketimi oldukça önemlidir.

Boşaltım sisteminde böbreklerimizin süzme işlemini tamamlayabilmesi içinde su tüketimine ihtiyacımız bulunmaktadır. Düzenli su tüketimi sağlanmadığında ciddi böbrek sorunları ile karşılaşabiliriz. Vücudumuzun sabit ısısının korunmasında da oldukça önemli bir payı vardır. Az su tüketiminde vücut ısımız düşebilir ve üşüme ve titreme gibi rahatsızlıklarla karşılaşabiliriz.

Su İçmenin Diyetteki Yeri

Su içmek vücudumuzda biriken toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olduğu gibi suyun içerisindeki bazı mineraller bizlere tokluk hissi vererek zayıflamamıza da yardımcı olur. Sindirim sisteminde oluşan düzensizlikleri gidererek kabızlıktan kurtuluruz. Tabii ki yalnızca su içmek uzmanlarında verdiği bilgiler doğrultusunda tek başına bizlerin kilo vermesini sağlamaz.

Düzenli bir beslenme programı içerisinde ilerlerken bize en büyük desteği sağlar. Bahsettiğimiz tüm etkileri gösterdiği için bizim en büyük yardımcımız haline gelir. En başta sağlıklı bir yaşamı bizlere sunarken daha sonrasında kilo kontrolümüze yardımcı olur.

Ne Sıklıkla Su Tüketmeliyiz?

Kilo verme programında belirttiğimiz gibi en önemli şey su tüketimidir. Sağlıklı bir yaşam için günde en az 2 litre su tüketmeliyiz ancak fazla su tükettikçe daha fazla zayıflarız gibi bir durum ne yazık ki söz konusu değildir. Günde maksimum 3 litreyi geçmeyecek şekilde su tüketebiliriz, ideali ise 2,5 litredir. Su tüketimini aşırıya kaçırdığımızda vücudumuza zarar vermeye başlayabilir. Vücudumuz bir süre sonra fazla suyu atabilmek için aşırı terleme yapabilir.

Mide bulantısı, hazımsızlık gibi problemler yaşayabilir ya da su zehirlenmesi ile karşılaşabiliriz. Doğru bir şekilde su tüketmek bu noktada oldukça önemlidir. Özellikle sabahları aç karna su içilmesi uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Bu şekilde kahvaltı öncesi tokluk hissi yaşayabilir ve uyurken kaybedilen sıvılar için önlem almış olabiliriz.