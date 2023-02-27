Su İl Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Su İl Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Su İl Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Su İl Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Su İl Park 22 Şubat 1996 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박수일 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Su İl Park Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Su İl Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Su İl Park'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Su İl Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Su İl Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Su İl Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Su İl Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Gwangju Uni

1 Ocak 2017 yılında Gimhae FC

1 Ocak 2018 yılında Daejeon Citizen

13 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

1 Ocak 2023 yılında FC Seoul

Su İl Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Su İl Park şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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