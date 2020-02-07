İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde gece saatlerinde Ferudun Avan, motosikletiyle evine gittiği sırada yerlerin kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek su kanalına düştü. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Cide Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Avan, düşüğü su kanalından kurtarıldı. Avan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Avan'ın, vücudunda kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT