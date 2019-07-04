Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Yahyalı'ya bağlı İlyaslı Mahallesi'nde inek, sahibinin fark etmediği sırada su kanalına düştü. Hayvanın sahibinin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, çalışma başlattı. İnek, su kanalından, traktörle yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.
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DHA
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