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Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, su kanalına düşen inek, sahibinin çağırdığı itfaiye görevlilerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Yahyalı'ya bağlı İlyaslı Mahallesi'nde inek, sahibinin fark etmediği sırada su kanalına düştü. Hayvanın sahibinin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, çalışma başlattı. İnek, su kanalından, traktörle yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.

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DHA

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