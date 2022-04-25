Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.60

Meslek Adı :

Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harç hazırlayabilen, arazide üretime hazırlık yapabilen,üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak fide üretip su kenarı ve su içi bitkileri yetiştirerek, bakım ve kültürel işlemlerini yürüten, bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazide üretim için hazırlık yapmak

b) Harç hazırlamak

c) Fide Yetiştirmek

d) Su Kenarı ve Su İçi Süs Bitkilerini Yetiştirmek

e) Süs bitkileri hastalıkları ile mücadele etmek

f) Genel zararlılar ile mücadele etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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