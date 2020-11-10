Su kesintisi 10 Kasım Salı 2020 | Sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgi kapsamında, İstanbul'un ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, saatleriyle birlikte açıklandı. Biz de haberimizde, Su kesintisi 10 Kasım Salı 2020 bilgisine yer verdik.
10 Kasım Salı günü gerçekleşmesi beklenen su kesintilerini İSKİ, resmi internet sayfasından yayımladı. Herkesin çokça baktığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde bu bilgilere detaylarıyla yer verdik. Peki sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yaşanacak o ilçeler...
SU KESİNTİSİ 10 KASIM SALI 2020
ARIZA KESİNTİ
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.11.2020 08:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 23:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oklalı Mah,Kaleiçi Mah,Gökçeali Mah
|Arıza Sebebi
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 23:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ
İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.