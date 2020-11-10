Su kesintisi 10 Kasım Salı 2020 | Sular ne zaman gelecek?

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.