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Su kesintisi 11 Kasım Çarşamba 2020 | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgi kapsamında, İstanbul'un ilçelerinde yaşanacak su kesintileri, saatleriyle birlikte açıklandı. Biz de haberimizde, Su kesintisi 11 Kasım Çarşamba 2020 bilgisine ve Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabına yer verdik. İşte İstanbul su kesintisi 11 Kasım Çarşamba

Su kesintisi 11 Kasım Çarşamba 2020 | Sular ne zaman gelecek?

11 Kasım Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen su kesintilerini İSKİ, resmi internet sayfasından yayımladı. Herkesin çokça baktığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde bu bilgilere detaylarıyla yer verdik. Peki sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yaşanacak o ilçeler...

SU KESİNTİSİ 11 KASIM ÇARŞAMBA 2020

ARIZA KESİNTİ

   
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kabakça Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:11.11.2020 09:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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