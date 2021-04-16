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Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Vatandaşların İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli'de internette en çok arattığı konulardan birisi olan Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığıyla ilgili 4 il, su idareleri bölümünden kesinti listesini yayımladı. İşte detaylar...

Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

16 NİSAN CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 02:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.04.2021 05:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

16 NİSAN CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.04.2021 23:15:00
Tamir Tarihi: 16.04.2021 15:00:00

Detay: Üniversiteliler mahallesi BİLKENT 1598 sokak içerisinde 160 PE boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Üniversiteler Mahallesi BİLKENT park sitesi ÖSYM, YÖK ve üst kotları

16 NİSAN CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA - YEŞİLÇAM    

16.04.2021 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

2003 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP BU KESİNTİDEN YEŞİLÇAM MAHALLESİNİN TAMAMI ETKİLENECEKTIR

DİKİLİ - GAZİPAŞA    

16.04.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

63 sokaktaki ana boru arızasından dolayı Gazipaşa mahallesi seçkinler sitesi bölgesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK - AKARCALI, KADİFEKALE, KUBİLAY, MİRALİ, PAZARYERİ    

16.04.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

1033--47

ÖDEMİŞ - BİRGİ, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, ÜÇKONAK, CEVİZALAN, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK    

16.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Elektrik Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BIRGI, KEMER, HACIHASAN, BUCAK, ÜÇKONAK, CEVIZALAN, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUKMAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Su kesintisi 16 Nisan 2021 Cuma | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

16 NİSAN CUMA İSU SU KESİNTİSİ

Kullar Yakacık Mah. / Başiskele

16/04/2021 09:57:59 ile 16/04/2021 11:57:29 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Yalı Mah. / Gölcük

16/04/2021 09:43:09 ile 16/04/2021 12:00:13 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük

16/04/2021 09:43:09 ile 16/04/2021 12:00:13 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Çiftlik Mah. / Gölcük

16/04/2021 09:47:33 ile 16/04/2021 12:00:50 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Kavaklı Mah. / Gölcük

16/04/2021 09:47:33 ile 16/04/2021 12:00:50 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Dumlupınar Mah. / Gölcük

16/04/2021 09:47:33 ile 16/04/2021 12:00:50 tarihleri arasında ŞBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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