Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 | Sular ne zaman gelecek?
8 Kasım Pazar günü İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi olduğu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 başlığıyla bu konuyla ilgili internette cevap bulmaya çalışıyor. Biz de bu konu hakkında İSKİ'nin resmi internet sayfasından yayımladığı bilgileri haberimizde derledik.
Bugün gerçekleşecek olan su kesintilerine ait bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yayımlandı. Vatandaşların bugün için Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 başlığıyla bilgi aldığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde gerekli bilgilere yer verdik.
SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR 2020
ARIZA KESİNTİ
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2020 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2020 01:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ
İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.