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Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 | Sular ne zaman gelecek?

8 Kasım Pazar günü İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi olduğu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 başlığıyla bu konuyla ilgili internette cevap bulmaya çalışıyor. Biz de bu konu hakkında İSKİ'nin resmi internet sayfasından yayımladığı bilgileri haberimizde derledik.

Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 | Sular ne zaman gelecek?

Bugün gerçekleşecek olan su kesintilerine ait bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yayımlandı. Vatandaşların bugün için Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 başlığıyla bilgi aldığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde gerekli bilgilere yer verdik.

SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR 2020

ARIZA KESİNTİ

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.11.2020 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:08.11.2020 01:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez. 

Okan Gül
Video Editörü


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