Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 | Sular ne zaman gelecek?

Bugün gerçekleşecek olan su kesintilerine ait bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yayımlandı. Vatandaşların bugün için Su kesintisi 8 Kasım Pazar 2020 başlığıyla bilgi aldığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde gerekli bilgilere yer verdik.

SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR 2020

ARIZA KESİNTİ İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2020 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.11.2020 01:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.