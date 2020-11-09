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Su kesintisi 9 Kasım Pazartesi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ resmi internet sayfası üzerinden 9 Kasım Pazartesi yaşanacak su kesinti listesini paylaştı. Biz de haberimizde Su kesintisi 9 Kasım Pazartesi 2020 başlığı altında yer verdik. İşte İstanbul'da 9 Kasım çarşamba günü gerçekleşecek olan su kesinti programının listesi...

Su kesintisi 9 Kasım Pazartesi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

9 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen su kesintilerini İSKİ, resmi internet sayfasından yayımladı. Herkesin çokça baktığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde bu bilgilere detaylarıyla yer verdik. İşte su kesintisi yaşanacak o ilçeler...

SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ 2020

ARIZA KESİNTİ

 
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez. 

Okan Gül
Video Editörü


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