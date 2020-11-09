Su kesintisi 9 Kasım Pazartesi 2020 | Sular ne zaman gelecek?

9 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen su kesintilerini İSKİ, resmi internet sayfasından yayımladı. Herkesin çokça baktığı bu konuyla ilgili biz de haberimizde bu bilgilere detaylarıyla yer verdik. İşte su kesintisi yaşanacak o ilçeler...

SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ 2020

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.11.2020 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.