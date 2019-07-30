Su Kutlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SU KUTLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1991

Su Kutlu kaç yaşında :

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Meslek : Dizi Oyuncusu

Su Kutlu doğum yeri : İstanbul

SU KUTLU BİYOGRAFİSİ

Su Kutlu, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Liseden sonra tahsil yapmadı. Oyunculuk dersleri almadı ama oyuncu koçları oldu.

Eti'nin reklam filminde rol alarak kameralarla tanıştı. 2012 yılında Eti Maximus reklamında oynadı. Hemen sonra da “Hayatımın Rolü” adlı dizide oynaması için teklif geldi. Sonrasında da ‘Ali Ayşe’yi Seviyor’, ‘Çalıkuşu’ ve ‘Güzel Köylü’ adlı dizilerde oynadı.

2012 yılında yayına giren ve başrollerinde Haluk Bilginer ve Ebru Özkangibi oyuncuların yer aldığı “Hayatımın Rolü” adlı dizi ile ilk kez oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Su Kutlu, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan, yapımlığını Timur Savcı, yönetmenliğini Çağan Irmak ve ekibinin yaptığı “Çalıkuşu” adlı dizide Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte rol almıştır.

2013 yılında başrollerde Hakan Yılmaz, Salih Kalyon ve Nur Erkul’un oynadığı “Ali Ayşe'yi Seviyor” adlı dizide oynadı.

Su Kutlu, 2014 yılının Haziran ayında başlayan “Güzel Köylü” adlı dizide Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolde oynadı. Dizi’nin diğer oyuncuları, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Ali İpin gibi başarılı oyuncular rol almaktadır.

2015 yılının Nisan ayında Güzel Köylü dizisi için bulundukları Muğla'da gece gittiği barda olay çıkardığı için diziden kovuldu.



Filmleri ve Dizileri :

2014 - Güzel Köylü

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor

2013 - Çalıkuşu

2012 - Hayatımın Rolü