Su kuyusuna düşen çiftçi öldü

MALATYA'da, çiftçilik yapan Hasan Yılmaz (79) bahçesinde çalışırken, dengesini kaybederek düştüğü su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, Battalgazi ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin yanındaki bahçesinde çalışan Hasan Yılmaz, dengesini kaybedip ağzı açık olan su kuyusuna düştü. Durumu fark eden komşuları Yılmaz'ı kuyudan çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, Yılmaz'ı düştüğü 10 metrelik kuyudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hasan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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Kaynak: DHA