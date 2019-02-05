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  3. Su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Tatarhöyük kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarlada otlanan inek, üzeri açık bırakılan tarla sulamasında kullanılan kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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