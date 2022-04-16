Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) Tanımı;

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Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) Maaşları

Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.79

Meslek Adı :

Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su siparişi veren müşterilerin adreslerine damacana suyu götüren, ücretini tahsil eden boş su damacanasını alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su dağıtım aracına dolu su damacanalarını yüklemek,

b) Gün içinde satış işlemi sonucu para üstü ve fiş vermek için bozuk para ve yazar kasa fişi almak,

c) Su siparişi vermiş olan abone ve müşterilere ait adres bilgilerini almak,

d) Su siparişi veren abone ve müşterilerin adreslerine gitmek, dolu su damacanalarını teslim etmek, boş su damacanalarını almak,

e) Verilen suyun ücretini almak, varsa para üstü vermek, satış işleminin karşılığı fiş vermek,

f) Dağıtımı yapılan suyun özellikleri, çıkış yeri, dağıtım yapılan firma ve kampanyalar hakkında müşterilere bilgi vermek, tanıtım dokümanları vermek,

g) Müşterilerin memnuniyet ve şikayetlerini almak, yetkililere iletmek,

h) Gün içinde telefon ve/veya telsizle merkezden gelen su siparişlerinde adresleri kaydetmek, bu adreslere giderek suları teslim etmek,

i) Su pompası, boş damacana vermeden dolu damacana isteyen müşterilere ücret karşılığı bunları vermek,

j) Gün içinde araçtaki damacanaları kontrol etmek, araçta dolu damacana azaldığında, depoya giderek, boş damacanaları bırakmak, dolu damacanaları araca yüklemek,

k) Mesai bitiminde, tahsil edilen ücretleri teslim etmek,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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