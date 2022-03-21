Su SCADA Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su SCADA Operatörü görev tanımı nedir, Su SCADA Operatörü ne iş yapar, Su SCADA Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su SCADA Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su SCADA Operatörü Tanımı;

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Su SCADA Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Su SCADA Operatörü Maaşları

Su SCADA Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su SCADA Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su SCADA Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.15

Meslek Adı :

Su SCADA Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

SCADA çalışma envanterini hazırlayan, SCADA ekipmanlarının çalışabilirlik durumlarını takip eden, SCADA operasyonlarını yöneten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su SCADA Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) SCADA çalışma envanterini hazırlamak,

d) SCADA ekipmanlarının çalışabilirlik durumlarını takip işlemleri ile ilgili, saha ekipmanlarındaki arıza ve eksikleri takip etmek, SCADA kontrol merkezindeki malzeme gereksinimlerinin giderilmesini sağlamak, SCADA sinyal ve alarmlarının takibini yapmak,

e) SCADA operasyonlarını yönetme işlemleri ile ilgili, SCADA işletim ağında oluşan arızaları tespit etmek, arızalı bölgenin izole edilmesini sağlamak, sistemi normal durumuna getirmek, planlı su kesintilerini koordine etmek, yapılan çalışmaları raporlamak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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