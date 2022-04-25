Su Ürünleri İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Ürünleri İşlemecisi görev tanımı nedir, Su Ürünleri İşlemecisi ne iş yapar, Su Ürünleri İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ürünleri İşlemecisi Tanımı;

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Su Ürünleri İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ürünleri İşlemecisi Maaşları

Su Ürünleri İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ürünleri İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.05

Meslek Adı :

Su Ürünleri İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekonomik önemi olan su canlılarını işleyip pazara sunan meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Ürünleri İşlemecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balıkları ayırt etmek,

b) Yumuşakça ve eklem bacaklıları ayırt etmek,

c) Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını uygulamak,

d) Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak,

e) Sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım ve hazırlık yapmak,

f) İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmak,

g) İşlenecek su ürünlerine ön işlem yapmak,

h) Su ürünlerini işleme tekniklerini uygulamak,

i) Su ürünlerini soğutmak ve dondurmak,

j) Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek,

k) Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak,

l) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak, m) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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