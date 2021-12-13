Su Ürünleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Su Ürünleri Mühendisi görev tanımı nedir, Su Ürünleri Mühendisi ne iş yapar, Su Ürünleri Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ürünleri Mühendisi Tanımı;

Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir

Su Ürünleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Su Ürünleri Mühendisi Maaşları

Su Ürünleri Mühendisi maaşı ortalama aylık 8.500- TL’dir. En düşük Su Ürünleri Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Su Ürünleri Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Su Ürünleri Mühendisi Ne İş Yapar?

Su Ürünleri Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su ürünleri üretim tesislerinin hazırlanması konusunda projeler geliştirmek,

b) Su ürünlerinin havzalarda üretimi için yumurtaların havzalara ne zaman ve nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmek,

c) Su ürünlerinin türlerinin iyileştirilmesi üzerinde çalışmalar yapmak,

d) Su ürünlerinin doğal ve yapay yemlerle beslenmeleri için çalışmalar yapmak,

e) Su ürünlerinin çeşitli hastalıklara karşı korunması için havzaların mikroplardan arındırılması çalışmalarını yapmak,

f) Su ürünlerinin avlanması ve avlanma teknikleri üzerinde balıkçıları aydınlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Su Ürünleri Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Su Ürünleri Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Su Ürünleri Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2132.14 olarak belirlenmiştir

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