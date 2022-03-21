Su Ürünleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Ürünleri Teknikeri görev tanımı nedir, Su Ürünleri Teknikeri ne iş yapar, Su Ürünleri Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ürünleri Teknikeri Tanımı;

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Su Ürünleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ürünleri Teknikeri Maaşları

Su Ürünleri Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ürünleri Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.03

Meslek Adı :

Su Ürünleri Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan balık, ıstakoz vb. canlıların üretilmesi, korunması, avlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarında su ürünleri mühendisiyle birlikte olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Ürünleri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su ürünlerinin değerlendirilmesi (işleme, ambalajlama ve pazarlama) ile ilgili işlemleri mühendis denetiminde yürütmek,

b) Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik yapmak,

c) Balıklardan yumurtalar alarak kuluçkahanede dölleme tekniklerini uygulamak ve süresi dolduğunda çıkan yavru balıkları bir havuza yerleştirmek,

d) Su analizleri yapmak veya yaptırmak,

e) Balıkların doğal ve yapay yemlerle beslenmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Balık hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi edilmesini sağlamak,

g) Havuzların zararlılardan arındırılması ve kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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