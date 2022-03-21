Su Ürünleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Su Ürünleri Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Su Ürünleri Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Su Ürünleri Teknisyeni iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Su Ürünleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Su Ürünleri Teknisyeni ne iş yapar, Su Ürünleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Su Ürünleri Teknisyeni Tanımı;
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Su Ürünleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ürünleri Teknisyeni Maaşları
Su Ürünleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ürünleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3142.02
Meslek Adı :
Su Ürünleri Teknisyeni
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Tarım Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan balık, ıstakoz, vb. canlıların üretilmesi, yetiştirilmesi, korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarında bulunan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Su Ürünleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik yapmak,
b) Su analizleri yapmak,
c) Balık hastalıklarını teşhis etmek ve tedavisini yapmak,
d) Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygulamak,
e) Suda yaşayan canlıların biyolojilerini incelemek,
f) Tatlı ve tuzlu sularda yetişen canlıların korunması ve değerlendirilmesi için kuru ve canlı yem üretimi çalışmalarını yapmak,
g) Havuzların bakımını ve kullanılmasını sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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