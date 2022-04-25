Su Ürünleri Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Su Ürünleri Üreticisi görev tanımı nedir, Su Ürünleri Üreticisi ne iş yapar, Su Ürünleri Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Su Ürünleri Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Su Ürünleri Üreticisi Tanımı;

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Su Ürünleri Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Su Ürünleri Üreticisi Maaşları

Su Ürünleri Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Su Ürünleri Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Su Ürünleri Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.06

Meslek Adı :

Su Ürünleri Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekonomik önemi olan su canlılarını üreten, yetiştiren meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Su Ürünleri Üreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balıkları ayırt etmek

b) Yumuşakça ve eklem bacaklıları ayırt etmek

c) Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını uygulamak

d) İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmak

e) İşlenecek su ürünlerine ön işlem yapmak

f) Su ürünlerini işleme tekniklerini uygulamak

g) Su ürünlerini soğutmak ve dondurmak

h) Planktonları laboratuvarda ayırt etmek

i) Fitoplankton kültürü yapmak

j) Rotifer kültürü hazırlamak

k) Artemia kültürü yapmak

l) Su piresi kültürü yapmak

m) Tubifex kültürü yapmak

n) Balık üretim tesislerinde hijyeni sağlamak

o) Balık hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek

p) Alabalık Sazan Yılanbalığı Karides Kerevit Deniz ıstakozu Kabuklu su canlıları Çipura Levrek Somon Kalkan Mersin balığı Kefal üretmek ve yetiştirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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