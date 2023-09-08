Su ürünlerinden Afrika’ya 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatında ilk sırada yer alan Muğla başta olmak üzere 2023 yılı hedeflerini ilk yakalayan sektör şimdi de yönünü Afrika'ya çevirdi. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Kenya'yı radarına alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Afrika'ya 100 milyon dolar ihracat hedefi koydu.

İhracatta sektörler için ortaya konulan 2023 hedeflerini tutturan tek sektör olan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 5 milyar dolarlık yeni ihracat hedefine ulaşmak için yeni pazar bulma çalışmaları çerçevesinde Afrika pazarını radarına aldı. İhracatın yıldızı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Kenya üzerinden Afrika'da 100 milyon dolarlık yeni bir pazara ulaşmak istiyor.

Türkiye'de su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "Aegean Fishery and Animal Products" isimli UR-GE projesi ile Afrika pazarını keşfetmeyi hedeflerken, Kenya Nairobi'de 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Kenyan Food Event Fuarı'na katılan Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin Doğu Afrika'da daha fazla tüketilmesi için tanıtım ve tadım etkinlikleri gerçekleştirdi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2022 yılı Eylül ayında Fas Kazablanka'da düzenlenen 5. Uluslararası SIEMA- Gıda, İçecek, Otel ve Restoran Ekipmanları Fuarı'na katılarak Afrika pazarına yönelik tanıtım çalışmalarına başladıklarını, Kenyan Food Event Fuarı'na katılarak Afrika pazarına yönelik ikinci faz tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiklerini ve Kenya'da Türkiye ve Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu gördüklerini dile getirdi.

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Kenya'dan, 250 milyon nüfusa ulaşabilmek mümkün

Kızıltan, "İhracatçılarımız ihraç pazarlarına ulaşmada ve ürünlerini pazarlamada büyük kolaylık yaşarken, Turkish Cargo ile de ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Bu sayede Afrika'da da güçlü bir konuma gelebileceğimize inanıyoruz. Kenya Doğu Afrika'nın ekonomi, ticaret ve lojistik merkezi olarak kabul ediliyor. Kenya dışında; Uganda, Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo'nun doğusu ve Güney Sudan pazarlarına giriş noktasında bulunması ve sadece iç pazarıyla değil, bölge ülkelerinin de üyesi olduğu Doğu Afrika Birliği Pazarı ile Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı vasıtasıyla yaklaşık 250 milyon tüketiciye ulaşabilme potansiyeliyle öne çıkıyor" diye konuştu.

Kızıltan, Kenya'da Kenyan Food Event Fuarı'ndan bir gün önce Nairobi'de büyük süper marketleri ziyaret ettiklerini, ayrıca Kenya ile ticari ilişkilerimizi artırmak adına Nairobi Ticaret Odası'na da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kenyan Food Event Fuarı'nda, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği standını Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel ve Ticaret Müşaviri Mustafa Alıcı ziyaret etti. ESÜHMİB, fuar süresince ziyaretçilere levrek-çipura, Türk somonu ve füme alabalık sergilerken, füme balık ile peynir tadımı gerçekleştirdi. Fuarda ESÜHMİB'i Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ESÜHMİB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman İşlek ve Cem Sağır ve EİB Şube Müdürü Özlem Gökkan Vural'dan oluşan heyet temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)